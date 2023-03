Halle (Saale)/MZ - Seit Dienstagvormittag ist der Ticketshop auf der Internetseite des Planetariums Halle freigeschaltet. Dort können sich Besucher Karten für die viertägige Eröffnungsfeier vom 30. März bis 2. April sichern. Höhepunkte die sind die jeweils 25-minütigen Shows im Sternensaal. Dort ermöglichen sechs Hochleistungsprojektoren dreidimensionale Visualisierungen, für die Betrachter keine 3D-Brille brauchen.

110 Personen passen in den Sternensaal. Entsprechend ist die Anzahl der Tickets begrenzt, die für die Shows kostenlos sind. 23 Zeitfenster für die „Lift-off“-Veranstaltungen bietet das Planetarium an. Und das Interesse ist groß. Am Dienstagmittag gab es beispielsweise für den 30. März um 17.45 Uhr sowie für den 2. April, 10 Uhr, nur noch Restkarten.

Kostenpflichtig ist die Space-Nacht mit dem Musiker Paule Fuchs, bekannt durch die DDR-Band „Pond“ mit ihren Weltraumklängen. Der Künstler gibt am 1. April zwei Konzerte am Abend. Für den Auftritt um 18.30 Uhr waren die Tickets am Dienstagmittag bereits fast vergriffen. Alle Informationen gibt es auf der Internetseite des Planetariums. Planetariumsleiter Dirk Schlesier hatte die Sternenwarte auf dem Holzplatz zuletzt als den „schönsten Platz in der Galaxis“ bezeichnet.