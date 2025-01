Die Landesstraße 141 war Montagmorgen an der Anschlussstelle zur A14 wegen eines Unfalls gesperrt.

Halle (Saale)/MZ - Zwischen Oppin und Tornau sind am Montagmorgen bei Autos auf der Landesstraße 141 zusammengestoßen. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme war die L141 an der Anschlussstelle zur A14 gesperrt. Nach Polizeiinformationen soll die Karambolage für die Insassen glimpflich verlaufen sein. Die Pkw wurden allerdings so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.