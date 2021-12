Pkw kommt auf winterglatter B80 in Halle ins Schleudern und kollidiert mit anderem Fahrzeug

Halle/MZ - Am 25.12.2021, 10.35 Uhr kollidierte ein PKW Fiat auf der winterglatten B80, kurz nach der Auffahrt Zollrain mit der Schutzplanke links und auch rechts und einem nachfolgenden PKW. Die 24-jährige Fahrzeugführerin des Fiat kam mit einer stark blutenden Kopfwunde in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen PKW erlitten leichte Verletzungen, benötigten aber keine umgehende medizinische Versorgung. Ein Abschleppdienst barg den Fiat. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.