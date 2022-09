Neues Corona-Impfzentrum in Halle öffnet am 17. Oktober

Nach dem Abschied aus der Pera-Straße in Halle ziehen Ärzte und Helfer in das neue Impfzentrum am Rennbahnkreuz. Dort können sich Impfwillige bald in der ersten Etage immunisieren lassen.

Halle (Saale)/MZ - Das neue Impfzentrum soll am 17. Oktober um 10 Uhr seinen Betrieb im Saale-Center am Rennbahnkreuz aufnehmen. „Mit der Zulassung der neuen, an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe erwarten wir ab Herbst wieder eine erhöhte Impfnachfrage“, sagte Tobias Teschner, Leiter des Pandemiestabs der Stadt. Das Impfzentrum erstreckt sich auf 842 Quadratmetern im ersten Stock.

Man habe die vergangenen Wochen genutzt, um die Flächen im ersten Stock des Einkaufszentrums zu renovieren und für die Nutzung als Impfzentrum vorzubereiten. „Wir haben schöne, einladende Räumlichkeiten geschaffen, in denen sich Impfwillige wohlfühlen können und in denen unsere Impfteams einen professionellen und zügigen Ablauf der Impfungen sicherstellen können“, so Teschner. Der Zugang sei über Treppen, Rolltreppen sowie barrierefrei via Fahrstuhl möglich.