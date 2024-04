In einer neuen Musikreihe holt Pianist Christian Christl in Halle internationale Stars an den Tasten auf die Bühne. Wer an diesem Sonntag zu Gast ist.

Halle (Saale)/MZ. - Dank einer neuen Musikreihe in der Händel-Halle kommen ab sofort Fans von handgemachtem Boogie Woogie in der Saalestadt auf ihre Kosten. Christian Christl, Pianist aus Bayern, bringt als musikalischer Leiter der Reihe „Bayoogie Masters, die Meister aus Blues und Boogie Woogie“ künftig regelmäßig renommierte Musiker der internationalen Szene in Halle auf die Bühne.

Konzerte in ganz Europa, den USA und in Australien stehen auf seiner Agenda, Auftritte und Plattenaufnahmen unter anderem mit B.B. King, Ray Charles, Miles Davis oder Willie Dixon prägten Christls Klavierstil. Initialzündung für das neue Projekt indes war ein Auftritt Christls in Halle. „Ich war 2007 mit meiner amerikanischen Band unterwegs und wir konnten im Rahmen der Tour auch einen Abend in der Ulrichskirche spielen“, erzählt Christl über seinen ersten Kontakt mit Cultourbüro-Chef Ulf Herden. Seitdem veranstalte man regelmäßig stets gefragte Konzerte mit Blues und Boogie Woogie in Halle.

Mit einer neuen Reihe nun will Christl die Musiker näher mit dem Publikum zusammenbringen. „Im Boogie Woogie machen wir ja ,handgemachte’ Musik, ganz ohne Verstärker. In den 80er Jahren gab es eine solche Nähe zwischen Publikum und Musikern in den Jazzclubs und Kneipen, in denen Klaviere standen“, so der 61-Jährige. „Wenn du da von der Bühne gegangen bist, warst du sofort mitten im Publikum.“ Solche Orte gebe es aber kaum noch. Daher wolle er mit der Musikreihe die Atmosphäre von damals zumindest ein wenig wieder erschaffen.

Das sei bestens auch in der Händel-Halle möglich – im kleinen Saal mit flexibler Bestuhlung und niedriger Bühnenkante. „Da kann jeder, egal wo er sitzt, die Tasten sehen“, meint Christl, der zu jeder Veranstaltung einen Meister des Genres nach Halle mitbringt. An diesem Sonntag ist Lluis Coloma aus Barcelona zu Gast. „Er ist ein wahrer Virtuose und weltweit gefragt“, so Christl. Im Anschluss an das Konzert in der Händel-Halle, so Christl, fliegt Coloma übrigens direkt in die USA – für eine zweiwöchige Tournee in Michigan und Chicago. Für das Konzert am Sonntag, 16 Uhr, in der Händel-Halle sind noch Tickets zu haben - an allen üblichen Vorverkaufsstellen sowie auch an der Konzertkasse vor Ort.