An der Mansfelder Straße in Halle ist es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Tram der Havag und einem Fußgänger gekommen. Es kommt zu Verspätungen.

Straßenbahnunfall in der Mansfelder Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Schwerer Verkehrsunfall in Halle: Am Dienstag, 1. April, ist eine Straßenbahn der Havag an der Mansfelder Straße mit einer Person kollidiert. Diese wurde dabei schwer verletzt. An der Scheibe der Straßenbahn sind die Spuren des Zusammenpralls deutlich zu sehen. Über die genauen Hintergründe des Unfalls gibt es noch keine näheren Informationen.