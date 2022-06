Pendeln in Halle: Stilles Örtchen am Parkplatz fehlt

Halle (Saale)/MZ/TGO - An der Endhaltestelle Trotha gibt es einen „Park and Ride“-Parkplatz für Pendler. Bis zu 60 Parkplätze stehen Autofahrern in der Köthener Straße zur Verfügung. Dass die Stellflächen vor allem am Vormittag rege genutzt werden, berichtet eine MZ-Leserin. Allerdings fehlen ihr Toiletten, um den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr an dieser Stelle noch attraktiver zu machen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<