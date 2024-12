Weihnachtsdeko aus Werkstatt in Halle

Seinen Traum von der eigenen Werkstatt hat sich der gebürtige Wernigeröder in Halle erfüllt. Hier entstehen Pyramiden, Schwibbögen und mehr.

Halle (Saale)/MZ. - Wer die Werkstatt von Matthias Karste unweit der Berliner Straße betritt, fühlt sich in die Wichtelstube des Weihnachtsmanns versetzt. Pyramiden, Räuchermännchen, Schwibbögen, kleine Häuser und bekannte Gebäude wie Pauluskirche, Roter Turm oder Halles Marktkirche füllen die Regale, in deren oberen Reihen Holzleisten in allen Größen lagern.