In Halle sind an den Türen mehrerer Parteien Zettel aufgetaucht. So reagieren die Politikerauf die Forderungen der Aktivisten.

Auch an der Tür der Grünen in Halle prangten Forderungen.

Halle (Saale)/MZ. - „Wir sind immer für Gespräche offen, aber zu einer unserer Sprechstunden sind sie leider noch nie gekommen“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Konstantin Pott am Freitag, nachdem in der Nacht das FDP-Parteibüro in der Leipziger Straße von Klimaaktivisten mit kleinen Zettelchen beklebt worden war. „Superreichensteuer“ oder „Klimaneutralität“ war darauf unter anderem zu lesen. Neben der FDP sind auch an den Türen von CDU, SPD, Linken und Grünen Zettel aufgetaucht.