Halle/MZ. - Sie stahlen 15 Parfümflakons aus einer Drogerie im Hauptbahnhof, einer von ihnen trug ein unterschiedliches Paar Socken, und jetzt sucht die Bundespolizei mit dem Foto einer Überwachungskamera nach den Dieben.

Im vergangenen Jahr kam es laut der zuständigen Bundespolizei zu dem Diebstahl in Halle. Die Tatverdächtigen steckten die Parfümflakons im Wert von etwa 287 Euro in ihre Rucksäcke und verließen das Geschäft , ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin versuchte, sie aufzuhalten, was jedoch misslang. Die beiden Männer konnten flüchten.

Die Bundespolizei sucht nach diesen Dieben vom Hauptbahnhof. Foto: Polizei

Nun sucht die Bundespolizeiinspektion Magdeburg nach den beiden Männern. Um die Identität der beiden Tatverdächtigen festzustellen, sei vom Amtsgericht Halle per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos der Verdächtigen angeordnet worden. Zeugen, die die Männer kennen oder etwas beobachtet haben, werden nun gebeten, sich zu melden.

Der ältere Tatverdächtige ist circa 40 Jahre alt, hatte ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck „Mc Kenzie“ in Camouflageoptik und eine kurze Hose in Tarnmuster an. Zudem trug er unterschiedlich gemusterte Socken in Gelb und Blau sowie dunkel anthrazitfarbene Sneaker. Er trug einen dunklen Rucksack. Der Jüngere ist circa 20 Jahre alt, schlank und hat helle, kurze Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, auf dem Oberteil war eine Kette mit markantem Kreuz aufgedruckt. Hinweise bitte an Inspektion Magdeburg (Tel.: 0391/ 56549 555), oder die Hotline (Tel.: 0800/6888 000).