Unter der Brücke am Hermesareal ist die Paracelsusstraße so ramponiert, dass sie jetzt für die Reparatur voll gesperrt werden musste. Was MZ-Leser über Halles Schlaglöcher sagen.

Seit Freitagvormittag ist die Paracelsusstraße in Halle am Hermesareal in Richtung Zoo gesperrt – für voraussichtlich zwei Wochen.

Halle (Saale)/MZ - Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Am Freitagfrüh haben Autofahrer am Hermesareal zunächst noch Glück. Laut Baustellenkalender der Stadt soll die Paracelsusstraße unter der Brücke am Dessauer Platz schon ab 7 Uhr in Richtung Zoo voll gesperrt sein. Doch es dauert noch drei Stunden, bis die Absperrung steht.