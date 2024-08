Ende August starten die Paralympische Spiele in Paris. Dort geht die Para-Kanutin Anja Adler an den Start. Am Bergmannstrost bekam sie dafür eine große, überraschende Abschiedsfeier.

Halle/MZ. - Vor dem BG Klinikum Bergmannstrost haben am Dienstagabend zahlreiche Menschen mit französischen und deutschen Wimpeln und Flaggen Spalier gestanden. Die Paddel gingen hoch und die markanten Trommelschläge und Fanfaren des Olympischen Titelsongs ertönten am Haupteingang als Para-Kanutin Anja Adler herauskam. Der große Abschied vor ihrer Reise zu den Paralympischen Spielen nach Paris stand an. Alle wussten Bescheid, außer der Athletin selbst. „Ich bin etwas sprachlos. Das ist so eine Überraschung“, sagt sie.