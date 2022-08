Feuerwerksshow beim Laternenfest in Halle ohne Strom

Halle (Saale) - Dicke Panne beim Laternenfest am Samstagabend: Der Stromgenerator war während der Pyroshow, die das große Feuerwerk ersetzen sollte, ausgefallen. Die Berliner „Pyromantiker“ improvisierten so mit einer Taschenlampe. Dann gab es Probleme mit der Zündanlage der Pyrotechnik - auch erst später klappte es mit dem Feuerk. Am Freitagabend hatte alles problemlos geklappt.

Große Beteiligung am Laternenumzug

Der Laternenumzug führte über das Neuwerk zur Ziegelwiese. (Foto: Marvin Matzulla)

Zahlreiche Kinder und Eltern machten am Samstag beim Laternenumzug mit, der von der Würfelwiese über das für den Autoverkehr gesperrte Neuwerk zur Ziegelwiese führte. Jedoch war die geplante Kulturmeile am Neuwerk ein Flop: Nur wenige Kunsthandwerker hatten hier irhe Stände aufgebaut, der Bücherbasar hatte seine Teilnahme aufgrund der schlechten Wetterprognosen am Donnerstag abgesagt und kein einziges Kind bot seine Sachen beim geplanten Kinderflohmarkt an. Zudem hatte die Stadt am Samstagnachmittag doch die Dreierbrücke freigegeben, so dass der Umweg über das Neuwerk nicht mehr notwendig war. Später am Abend war die Brücke wieder zu, was die Besucher irritierte und verärgerte. Besucher monierten auch die fehlenden Hinweise etwa am Riveufer, dass das Festgelände in diesem Jahr nur an der Ziegelwiese, der Peißnitz und der Würfelwiese ist.

Das Programm am Sonntag

Am Sonntag läuft noch bis 18 Uhr auf der Peißnitzbühne das SAW-Familienpicknick mit viel Musik und Showkochen. Auch der Rummel ist nochbis 18 Uhr geöffnet. Top-Acts sind die Hochseilshow der Geschwister Weisheit um 14 Uhr auf der Würfelwiese und um 16 Uhr auf der Ziegelwiese. Auf der Bühne Ziegelwiese lädt Radio Brocken am Nachmittag zum Tanzen ein. Um 18 Uhr wird das Laternenfest 2022 beendet.

