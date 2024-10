Aufatmen in Dobis: Nach langem Warten steht der Saal im Ortsgemeinschaftshaus wieder zur Verfügung. Der Ortsbürgermeister erzählt, was das Problem war.

Ortsgemeinschaftshaus in Dobis kann nach sieben Jahren wieder in Gänze genutzt werden

Wettin-Löbejün/MZ. - Siebeneinhalb Jahre lang mussten die Dobiser auf den Saal in ihrem Ortsgemeinschaftshaus verzichten. Und das, obwohl sich dort ein Großteil des Lebens abspielte. Hochzeiten, Geburtstage, Jugendweihen, Vereinstreffen oder die beliebten Skatturniere – wer den Saal nutzen wollte, konnte ihn buchen, erzählt Ortsbürgermeister und Vereinsvorsitzender der Dobiser Spillinge, Hans-Dieter Gottstein. Umso genauer erinnert er sich an den Moment, als all das nicht mehr stattfinden konnte.