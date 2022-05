Ordner der Bewegung Halle stoppt Demo, um Rechte zurechtzuweisen

Abgrenzung gegen Rechts: 3.000 Menschen demonstrierten am Montag mit der Bewegung Halle. Was der Versammlungsleiter mit seinem Megafon dem Rechten Block entgegenhielt.

Halle (Saale)/MZ - Mitten im Steinweg hielt Christian Perz, Versammlungsleiter der Bewegung Halle, den Demonstrationszug an. Das Blaulicht der Polizeifahrzeuge beleuchtete die Fassaden, als Perz sich zur Demo umdrehte. „Zum letzten Mal: Lasst den MDR in Ruhe!“, rief er in sein Megafon. Er meinte den rechten Block, der Journalisten des MDR bedrängt hatte.