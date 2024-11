Halle (Saale)/MZ. - Die Bus- und Straßenbahnlinien der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) in der Merseburger Straße zwischen Kurt-Wüsteneck-Straße und Florian-Geyer-Platz fahren ab Montag, 11. November, mit einem geänderten Fahrplan. Der Grund dafür ist eine Baumaßnahme der Stadt Halle. Die Umleitungen dauern der Havag zufolge bis zum Ende der Bauarbeiten an. Das ist voraussichtlich der 27. November.

Der Straßenbahnlinie 5 mit Ziel Ammendorf fährt von Montag bis Freitag in der Zeit von acht bis 15 Uhr aus Richtung Riebeckplatz kommend nur bis zum Betriebshof Rosengarten und fährt von dort aus auch zurück in die Stadt. Die halbstündlich fahrende Linie 5 mit Ziel Bad Dürrenberg kann den Baustellenbereich befahren. Außerhalb der Bauzeiten verkehrt die 5 regulär.

Die Buslinie 24 fährt ab der Endstelle Ammendorf über die Regensburger Straße, Merseburger Straße, Georgi-Dimitroff-Straße, Guldenstraße und weiter regulär nach Plan. Aus der Südstadt kommend fährt die 24 ab Endstelle Beesen über die Guldenstraße, Georgi-Dimitroff-Straße direkt zur Merseburger Straße und Regensburger Straße nach Ammendorf.

In der Georgi-Dimitroff-Straße auf Höhe der Kurt-Wüsteneck-Straße werden in beiden Richtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet, wie die Havag mitteilt. Das Gleiche gilt für die Georgi-Dimitroff-Straße in Richtung Ammendorf vor der Einmündung der Merseburger Straße. Die Haltestellen „K.-Pilger-Str.“ und „K.-Wüsteneck-Str.“ bedient die Linie 24 während der Umleitungen in beiden Richtungen nicht.

Die umgeleiteten Schülerverstärkerfahrten der Buslinien 24 und 28 am Morgen und am Nachmittag fahren zu den regulären Zeiten und nutzen die Ersatzhaltestellen in der Georgi-Dimitroff-Straße. Im Spät- und Nachtverkehr fährt die Linie 97 aus Richtung Marktplatz kommend ab Industriestraße über Europachaussee, Camillo-Irmscher-Straße, Eisenbahnstraße, Tiefe Straße, Alfred-Reinhardt-Straße und Regensburger Straße nach Ammendorf. Für die Gegenrichtung der 97 gibt es keine Umleitung.