Opfer mit Flaschen attackiert: Zwei Verletzte: Männer an Geldautomat überfallen

Halle (Saale) - Bei einem Angriff einer Gruppe auf zwei Männer in Halle sind beide Opfer verletzt worden. Am Samstag um 23 Uhr hatten die 32 Jahre alten Männer in der Wilhelm-von Klewiz-Straße zunächst Geld an einem Bankautomaten geholt, als zwei Männer aus einer fünfköpfigen Gruppe sie anpöbelten. Anschließend wurden die Opfer mit Flaschen attackiert. Einem Mann wurde mehrfach mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen, danach schlugen die Täter auch mit der Faust zu, bevor sie ...