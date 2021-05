Öffentliches WLAN-Netz wächst Öffentliches WLAN-Netz wächst: Anbieter erweitert kostenfreies Internet im Süden

Halle (Saale) - Das öffentliche WLAN-Netz in Halle wächst: Mit finanzieller Unterstützung des Wirtschaftsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 5.300 Euro erweitert der Freifunk Halle in den kommenden Wochen das kostenfreie Drahtlos-Internet im Süden der Stadt. Im rund 43 Meter hohen Glockenturm der Lutherkirche sowie im Kirchenschiff und Gemeindehaus werden denkmalgerecht mehrere Zugangspunkte errichtet, die über die Verbindung zu bestehenden WLAN-Standorten in der Umgebung das Freifunknetz im Süden von Halle erweitern, wie das Wirtschaftsministerium ...