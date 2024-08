Halle (Saale)/MZ. - Kaum ist der Urlaub vorbei, schon geht es gleich wieder richtig los. Das wird sich wohl Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) gedacht haben, als er Anfang der Woche wieder nach Hause kam. Eine „Sommerpause“ gibt es in der Stadtpolitik in diesem Jahr kaum. Seit der suspendierte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) verkündet hatte, Ende August in den Ruhestand gehen zu wollen, herrscht große Aufregung in der Parteienlandschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.