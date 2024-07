Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat mit seinem Rücktritt die Parteien in Halle eiskalt erwischt. Gleichwohl werden bereits erste Namen diskutiert. Was Leute auf der Straße sagen.

Halle (Saale)/MZ - Bernd Wiegand (parteilos) hat mit einem Donnerschlag das politische Sommerloch geschlossen und die Parteienlandschaft in Halle mit seinem Rücktritt auf dem falschen Fuß erwischt. „Damit hat wohl niemand gerechnet. Jetzt müssen sich alle schütteln und sortieren“, sagte am Freitag die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft der MZ. Der OB will sich zum 31. August in den Ruhestand versetzen lassen. Innerhalb von sechs Monaten müssen nun Neuwahlen angesetzt werden. Und ab sofort dreht sich damit das Kandidaten-Karussell, obwohl bislang noch niemand seinen Hut in den Ring geworfen hat.