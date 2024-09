Um den Termin der anstehenden Oberbürgermeisterwahl in Halle gibt es Diskussionen. Der Hauptausschuss stimmte nun dem CDU-Vorschlag zu, ihn nach hinten zu verschieben.

OB-Wahltermin in Halle wird wohl verschoben

Die OB-Wahl in Halle soll im Februar 2025 stattfinden. Aber wann genau?

Halle (Saale)/MZ - Der OB-Wahltermin sorgt in Halle weiter für Diskussionen. Noch ist unklar, wann genau die einzelnen Wahlgänge durchgeführt werden. Der Vorschlag der Stadtverwaltung, den ersten Wahlgang am Sonntag, 2. Februar durchzuführen, hatte für Kritik gesorgt. Es sei der letzte Tag der Winterferien und die Parteien könnten deshalb nur unter erschwerten Bedingungen Wahlkampf machen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Bernstiel am Mittwoch im Hauptausschuss. Seine Fraktion hatte deshalb vorgeschlagen, die Wahl um eine Woche nach hinten zu verschieben.