Kerstin Godenrath geht für die CDU ins Rennen um das Amt des neuen Oberbürgermeisters in Halle. Beim Auftakt ihres Wahlkampfes präsentierte sie einen Zehn-Punkte-Plan. Was sie vor hat.

OB-Wahl in Halle: Mit diesen Themen will CDU-Kandidatin Godenrath gewinnen

Halle(Saale)/MZ. - Es könnte sein, dass sie bei der CDU in Halle kurz überlegt haben, auf DIN A 4 auszuweichen. Der Zehn-Punkte-Plan, mit dem Kerstin Godenrath neue Oberbürgermeisterin von Halle werden möchte, passte gerade so auf die Flyer, die beim Auftakt zum Wahlkampf am Dienstagabend auf den Tischen im Saal des Multimediazentrums verteilt lagen. Godenrath hat viel vor, das zeigte nicht nur der Flyer, das betonte die 45-Jährige zum Wahlkampf-Startschuss auch. „Ich möchte einen Neustart für Halle“, so stellte die CDU-Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl am 2. Februar in Halle ihren Zehn-Punkte-Plan vor.