Mehr als nur Flaggenhissen? In Halle soll der „Europatag“ in Zukunft anders gefeiert werden.

OB Vogt will den Europatag in Halle künftig „gebührender“ begehen

Am 9. Mai soll in Halle gefeiert werden

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) möchte den „Europatag“ im nächsten Jahr größer feiern. Das kündigte er jüngst im Stadtrat an. Die städtische Veranstaltung am 9. Mai, bei der vier EU-Flaggen vor dem Stadthaus gehisst wurden, sei ein Zeichen für Frieden und Einheit gewesen – künftig soll sie wohl aus mehr als nur Flaggenhissen bestehen.

„Ab nächsten Jahr wird der 9. Mai gebührender gefeiert, wie es auch in anderen Großstädten Europas üblich ist“, sagte Vogt. Die Planungen hätten bereits begonnen. Was genau am Europatag im nächsten Jahr in Halle passieren soll, ließ er offen. Vogt hatte von 2012 bis 2020 für einen polnischen Abgeordneten im EU-Parlament gearbeitet und in Halle den Verein „Europaunion Halle-Saalekreis“ gegründet.

Der Europatag findet jährlich anlässlich des Jubiläums der sogenannten Schuman-Erklärung statt.