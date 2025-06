Bildung in Halles Osten

Halle (Saale)/MZ - Der Anbau der Grundschule in Büschdorf ist bei weitem nicht die erste neue Bildungsstätte der Stadt Halle – in der Vergangenheit wurde bei Sanierungen und Neubauten geklotzt und nicht gekleckert. Und dennoch sorgten die Büschdorfer Kinder mit ihren Lehrern am Freitag für ein Novum. Sie hatten für die Eröffnung ein eigens dafür arrangiertes Dankeschönlied eingeprobt. „Super“, meinte Halles Bildungsbeigeordnete Katharina Brederlow (SPD) zu Recht.

Die Geschichte der Büschdorfer Grundschulerweiterung beginnt vor neun Jahren. „Da sind unsere heutigen Viertklässler noch Babys gewesen“, sagte Schulleiterin Petra Uhlig. 2016 habe sie mit dem damaligen Elternratsvorsitzenden in Brederlows Büro gesessen. Thema: Die Kapazitäten der Grundschule, die vorn und hinten nicht reichen. Daraufhin baute die Stadt zunächst das Dachgeschoss aus. „Aber für eine Schule, die bis zu 200 Kinder aufnehmen soll und muss, war auch das nicht genug“, so Brederlow. Schließlich genehmigte der Stadtrat den 4,5 Millionen Euro teuren Neubau. „In den Oktoberferien 2023 wurde die Baustelle eingerichtet. 14 Monate später waren die Arbeiter fertig“, lobte Uhlig den raschen Bauablauf. Da mussten sogar die Mädchen und Jungen klatschen.

169 Schüler werden in Büschdorf in diesem Schuljahr betreut. Ab Sommer, wenn der Unterricht nach den Ferien wieder beginnt, werden es 185 Kinder sein. „Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr. Aber man merkt schon, dass in Büschdorf viele junge Familien wohnen“, sagte die Schulleiterin. Im neuen Trakt gibt es vier weitere Klassenzimmer und drei neue Horträume. Zudem sind Schule und Hort jetzt auch direkt miteinander verbunden. „Für das pädagogische Miteinander von Schule und Hort ist das von Vorteil“, meinte Stadtratsvorsitzender Jan Riedel(CDU), selbst Schulleiter.