Mitten in Halles Stadtwald stehen einige ungewöhnliche Bäume. Warum sie unter Schutz stehen und was das angeblich mit der kommunistischen Partei Nordkoreas zu tun hat.

Halle (Saale)/MZ. - Wer durch die Dölauer Heide spaziert, kann so manche Überraschung erleben. Halles Stadtwald birgt zahlreiche Geheimnisse. Mythen ranken sich etwa um steinzeitliche Gräberfelder oder mittelalterliche Befestigungsanlagen. Doch man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen, um ungewöhnliche Dinge zu entdecken. So hatte ein MZ-Leser vor Kurzem auf mehrere merkwürdige Nadelbäume südlich des Kolkturms hingewiesen, die abseits des Weges zwischen umgestürzten Stämmen und jungen Laubbäumen stehen. Die Geschichte dieser Bäume könnte auf eine politische Verbindung der Stadt Halle mit Nordkorea hinweisen. Doch sie ist nebulös.