Halles neuer OB Alexander Vogt hat sich am Donnerstag in seinem Büro im Ratshof umgeschaut.

Halle (Saale)/MZ. - Mit seiner engen Vertrauten – Personalratschefin Beate Saubke – im Schlepptau und sichtlich gut gelaunt, kam Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) am Donnerstagvormittag im Ratshof am Marktplatz an. Es war das erste Mal, dass das neue Stadtoberhaupt einen Blick in sein künftiges Büro geworfen hat. Er schaute sich die Räumlichkeiten an und kam mit einigen Mitarbeitern ins Gespräch. Wann der 46-Jährige sein Amt offiziell antreten wird, steht allerdings noch nicht fest.