Halle (Saale)/MZ. - Was lange währt, wird gut. Vor Jahren schon hatte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) mit einer Patenschaft für seine Namensvetter im halleschen Bergzoo geliebäugelt, doch irgendwas war immer, was dagegen sprach. Nun endlich hat es geklappt: Geier trifft Geier, hieß es am Freitag an der Großflugvoliere auf dem Reilsberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.