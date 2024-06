Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Dem großen Georg Friedrich Händel die Ehre zu erweisen, ist ein Anliegen hallescher Innenstadthändler, die sich am nach einer Corona-Pause 2024 wieder aufgelegten Schaufensterwettbewerb zu den Festspielen beteiligen. Neun sind es in diesem Jahr, und nach dem Geschmack von Beate Fleischer könnten es beim nächsten Mal wieder deutlich mehr sein. Die Vorsitzende der Citygemeinschaft und ihre Mitstreiter haben für die Teilnahme Preise ausgelobt – an diesem Donnerstag werden sie feierlich übergeben. Dem Sieger winken Eintrittskarten für das Abschlusskonzert der diesjährigen Festspiele an diesem Sonntag in der Galgenbergschlucht.