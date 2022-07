Neues Warn-Schild am Saalestrand in Halle

Am Saalestrand vor der Ziegelwiese steht seit Mittwoch ein neues Schild. Die Stadt reagiert damit auf den Badeunfall von vor einer Woche.

Neues Hinweisschild am Saalestrand

Halle (Saale)/MZ - Am Saalestrand an der Ziegelwiese steht seit Mittwoch ein neues Schild. Der Hinweis, dass vom Baden abgeraten wird, ist nun mit einem Piktogramm „Achtung Ertrinkungsgefahr“ in dem klassischen rot-weißen Warndreieck ergänzt.

Die Stadtverwaltung hat damit auf den Unfall reagiert, bei dem vor einer Woche ein 33-jähriger Badegast mutmaßlich in der Saale ertrunken ist. Viele Hallenser und auch Lokalpolitiker hatten Maßnahmen wie bessere Beschilderung gefordert (die MZ berichtete). Die genaue Todesursache des 33-Jährigen ist derweil noch immer unklar.