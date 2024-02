Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Einen Platz in Neustadt, wo Menschen einfach so zusammenkommen können, wo sie etwas für ihre Gesundheit tun können und vor allem als Rentner aus der Einsamkeit heraus kommen — den gibt es in Neustadts Westen derzeit nicht. Doch mit dem neuen Stadtteilzentrum am Niedersachsenplatz soll dies bald möglich werden: „Im vierten Quartal des Jahres ist alles fertig“, ist sich Andreas Luther, Vorstand der Halle-Neustädter Wohnungsgenossenschaft sicher. Die Genossenschaft finanziert das Projekt in der ehemaligen Kaufhalle mit rund fünf Millionen Euro.