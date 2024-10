Neues Spielgerät für Kinder in Lieskau

Lieskau/MZ. - Ein Kind rennt über den Spielplatz, während ein zweites versucht, es zu fangen. Eine kleine Gruppe hat sich im Sandkasten versammelt und testet die Förmchen aus, während einige Kinder neben ihnen mit einem Ball spielen. Dass der Spielplatz in Lieskau gut genutzt wird, lässt sich an diesem Tag nicht abstreiten. Im Gegenteil: In Zukunft soll er sogar noch attraktiver werden. Dafür hat sich der Verein Weltentdecker Salzatal eingesetzt.