Ein Hallenser hat dem Stadtarchiv ein historisches Werbebanner übergeben. Wo dieser es einst gefunden hat und wo es vermutlich in den 1930-er Jahren in Halle zu sehen war.

Geschichte in Halle

Das Werbebanner ist über acht Meter lang. Stadtarchivar Ralf Jacob und Mitarbeiterin Christine Just haben es vorsichtig ausgebreitet.

Halle (Saale)/MZ. - Ein weißer Hirsch mit großem Geweih liegt vor Halles markanten fünf Turmspitzen am Markt. „Blutreinigende Kräuter-Digestiv-Pillen bei Verstopfung und Magenbeschwerden“, steht in blauer Schrift neben der Abbildung. Es handelt sich um Werbung der Apotheke zum Blauen Hirsch, die sich einst am Markt 17 befunden hat. Die Annonce ist auf einem über acht Meter langen und etwa 40 Zentimeter breiten Werbebanner erschienen. Ein Bürger hat das besondere Fundstück vor Kurzem dem Stadtarchiv übergeben.