Halle (Saale)/MZ. - In der Kantine der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) werden Gerichte neuerdings auch auf Polnisch angeboten – und das hat mit Tina zu tun. Die Züge der neuen halleschen Straßenbahn-Generation werden in einem Werk des Schweizer Herstellers Stadler im polnischen Kielce gebaut. Das wiederum bringt mit sich, dass derzeit regelmäßig auch Fachleute aus beiden Ländern bei der Havag zu tun haben. Es werde viel Englisch gesprochen, berichtet Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz. Dass sie sich in ihrer Muttersprache über das Kantinenangebot informieren können, komme bei den polnischen Kollegen dennoch gut an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.