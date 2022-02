Neue Regeln für Parken auf öffentlichen Stellplätzen in Halle

Die Regeln für das Parken auf öffentlichen Parkplätzen werden in Halle vereinheitlicht.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Wer im Stadtgebiet von Halle mit seinem Auto auf einem kostenpflichtigen öffentlichen Parkplatz steht, muss künftig überall die gleichen Gebühren zahlen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die das Rathaus am Freitag veröffentlicht hat. Die Stadt vereinheitlicht demnach nicht nur die Kosten, sondern ab Montag, 7. Februar, gelten auch überall die gleichen gebührenpflichtigen Zeiten (in der Regel Montag bis Sonntag 6 bis 22 Uhr).

In manchen Gebieten wird das Parken nun teurer, etwa auf den öffentlichen Stellplätzen rund um Neustadt-Zentrum. Dort und auch in anderen Bereichen hatte das Parken bisher nur 25 Cent je angefangener halben Stunde gekostet - künftig sind es 50 Cent. Auch der Parkplatz „Messegelände“ wird nun offiziell von Montag bis Sonntag von der Stadt bewirtschaftet. Die Gebühr beträgt auch dort 50 Cent je 30 Minuten. Alternativ kann ein Tagesticket gelöst werden.

In der Altstadt gilt künftig auch eine maximale Parkdauer von drei Stunden. Tages- und Wochentickets entfallen für diesen Bereich. Dadurch soll eine Entspannung der Parksituation in der Altstadt erreicht werden, heißt es aus dem Rathaus. Außerhalb der Altstadt sollen Tages- und Wochentickets weiterhin „standortabhängig“ angeboten werden. Die Änderungen gehen auf einen Beschluss des Stadtrates zurück, der 2020 verabschiedet worden war.

Die Stadt weist darauf hin, dass im Zuge der schrittweisen Umrüstung der insgesamt 124 halleschen Parkscheinautomaten in der kommenden Woche einzelne Geräte kurzzeitig nicht nutzbar sein können. Dies betrifft auch das Handyparken. Parken ist in diesem Zeitraum dennoch erlaubt. Die Umstellung der Automaten dauert laut Stadt voraussichtlich bis Freitag, 11. Februar an.