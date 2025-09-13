Eine geplante Grundwassermessstelle für das Areal der alten Nazi-Giftwaffenfabrik in Halle-Ammendorf ist gestrichen. Die von der Stadt gewählte Alternative stößt auf Kritik und wirft Fragen auf.

Neue Pläne für das Orgacid-Gelände stoßen auf Kritik

Auf dem Orgacid-Gelände in Ammendorf soll über mehrere Messetellen das Grundwasser überwacht werden.

Halle (Saale)/ MZ. - Ein weiterer Rückschlag beim Orgacid-Gelände in Ammendorf: Eine von der Stadt geplante Grundwassermessstelle wird nicht gebaut. Wie der Leiter des Fachbereichs Umwelt, Simon Kutcha, im Umweltausschuss berichtete, seien jedoch Alternativen für den Bau gefunden worden, die nun im nächsten Schritt geprüft werden. Das stößt auf Kritik.