Gesundheit in Sachsen-Anhalt Mit Video: Pumpe gegen Parkinson: Wie eine neue Therapie in Halle Patienten Hoffnung macht

In Sachsen-Anhalt gibt es besonders viele Menschen, die an der neurologischen Erkrankung Parkinson leiden. Für einige verspricht eine neuartige Therapie mehr Lebensqualität. Wie Patienten in Halle damit im Martha-Maria-Krankenhaus behandelt werden.