Neue „MZwall“ geht in Halle in Betrieb

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Gebäude der Mitteldeutschen Zeitung an der Delitzscher Straße ist die erste verlagseigene Videowall installiert worden. Auf dem doppelseitigen Bildschirm werden nun von 6 bis 22 Uhr Anzeigen externer Kunden und Informationen zu eigenen Produkten der Mediengruppen Magdeburg und Mitteldeutsche Zeitung gezeigt.

Zurzeit läuft die Wand allerdings noch im Testbetrieb. Die offizielle Inbetriebnahme soll in der nächsten Woche erfolgen. In Zukunft sollen auch redaktionelle Inhalte zu Nachrichten, Events oder Thementagen folgen. Mit der Installation der drei mal vier Meter großen LED-Flächen wollen sich die Mediengruppen weiter in der crossmedialen und digitalen Außenwerbung positionieren. An der verkehrsintensiven Straße soll die „MZwall“ so eine breite Zielgruppe erreichen. Durch den doppelseitigen Bildschirm können die Inhalte in beiden Fahrtrichtungen stadtein- und stadtauswärts gesehen werden.

Zur Installation der Videofläche wurden bereits Ende April von einer Fachfirma Elektroleitungen verlegt. Auch entsprechende elektrische Anschlüsse im Haupthaus wurden benötigt. Der Aktivierung ging zudem eine aufwendige Montage voran, bei der auch das Fundament der Videowall gelegt wurde.