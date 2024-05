An der neuen Move-Mix-Station am Steintor können bald Teilautos und Fahrräder ausgeliehen werden. Dafür fallen reguläre Stellflächen weg – zum Ärger mancher Dienstleister vor Ort.

Neue Move-Mix-Station in Halle: 14 Parkplätze weniger am Steintor

Durch die Neue Move-Mix-Station in der Großen Steinstraße am Steintor gibt es dort nun 14 Parkplätze weniger.

Halle (Saale)/MZ - Das Steintor ist einer der am besten an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossenen Orte in Halle. Mehrere Straßenbahnlinien queren den Platz. Parkplätze sind am Steintor dagegen Mangelware. Künftig wird es noch weniger davon geben, dafür das ÖPNV-Angebot noch vielfältiger sein.