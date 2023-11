Ab jetzt erstrahlt das Bahnhofsgebäude in Halle in neuem Licht. Rund 60 Strahler wurden in der letzten Zeit montiert und sollen nun unter anderem für mehr Sicherheit sorgen. Doch der einzige Grund ist das nicht.

Von nun an erstrahlt das Bahnhofsgebäude täglich in einem warmen weiß.

Halle/MZ - Punkt 18 Uhr war es soweit: die neue energieeffiziente LED-Beleuchtung des Bahnhofgebäudes in Halle wurde in Betrieb genommen. Doch schon vorher wurden die zahlreichen Besucher mit einer Lichtershow in den Abend eingestimmt. Bunte LEDs zeichneten nicht nur geometrische Formen an die Seiten der inneren Kuppel, auch die Geschichte des halleschen Bahnhofs wurde dargestellt und vertont.