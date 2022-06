Neue Genossenschaft "Wohnunion" will in Halles Innenstadt Häuser sanieren

Halle (Saale)/MZ - Die alten Dielen im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses knarzen laut, wenn man über sie läuft. Sie liegen wohl schon gut und gerne 120 Jahre dort, doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten mussten sie kaum menschliche Schritte über sich ergehen lassen. Das Haus an der Ecke Hermann-/Georg-Cantor-Straße in der Nördlichen Innenstadt steht seit Anfang der 2000er-Jahre leer. Erst seit wenigen Wochen kehrt langsam wieder mehr Leben ein in das Jugendstil-Gebäude, dessen Türen und Fenster lange Zeit zugemauert waren und dessen Fassade an vielen Stellen abgebröckelt ist. Die Wohnunion - eine 2021 gegründete Genossenschaft - hat das Haus, in dem die Dielen liegen, zusammen mit drei weiteren angrenzenden sanierungsbedürftigen Gebäuden gepachtet und will sie wieder herrichten. Eigentümer ist die Hallesche Wohnungsgenossenschaft (HWG), die mit den teilweise denkmalgeschützten Liegenschaften zumindest mittelfristig nichts vor hatte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<