Halle (Saale)/MZ - Das Landeskompetenzzentrum Demenz in Halle bietet ab sofort neue Hilfsangebote für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen an. Im persönlichen Gespräch oder Telefonat werden Anliegen geklärt und passende Angebote oder Hilfen vermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Beratung ist kostenfrei.

Menschen mit Demenz oder mit Orientierungsschwierigkeiten beziehungsweise ihnen nahestehende Personen können individuelle Termine vereinbaren. Außerdem sind Menschen in einem frühen Stadium der Demenz seit Juli eingeladen, sich an einer Selbsthilfegruppe zu beteiligen. Die Treffen werden in Halle an der Magdeburger Straße 8 am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft stattfinden.

Das Landeskompetenzzentrum wird vom Land und den Pflegekassen finanziert und ist im Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der medizinischen Fakultät an der Martin-Luther-Universität verortet. Eine Kernaufgabe ist die Entwicklung einer Demenzstrategie für Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt leben laut Angaben der Universität schätzungsweise mehr als 50.000 Menschen mit Demenz. Gemessen am Anteil der Gesamtbevölkerung ist das Land bundesweit damit gemeinsam mit Sachsen Spitzenreiter.

Kontakt, Anmeldung und Terminvereinbarung unter 0345-557 4450 in den Zeiten: Mo/Mi/Fr von 9 bis 12 Uhr sowie Di/Do zwischen 14 und 18 Uhr oder per E-Mail: [email protected]