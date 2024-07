An Halles größtem Krankenhaus ist der Grundstein für eine neue „zentrale Mitte“ gelegt worden. Was in dem Komplex seinen Platz finden soll und wann die Fertigstellung geplant ist.

Halle (Saale)/MZ. - Vom Standort des einstigen „Komplement Süd“ kündet nur noch eine riesige Baugrube. Bis 2019 haben Abteilungen den Komplex, in dem unter anderem Entbindungsstation und Radiologie des halleschen Universitätsklinikums untergebracht waren, der Abrissbirne Platz gemacht und sind innerhalb von Halles größtem Krankenhaus umgezogen. 2028 soll in der Baugrube ein Neubau in die Höhe gewachsen sein, in dem wieder Kinder zur Welt kommen oder Patienten radiologisch untersucht werden.