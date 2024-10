Schüler und Interessierte an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik können ab heute auf dem MINT-Parcours in Halle an spannenden Stationen neues Lernen.

Der MINT-Parcours in Halle eröffnet am Periodensystem am Weinberg Campus. Mit dabei die Engagierten von den Stationen des Parcours.

Halle (Saale)/MZ - Das Ziel sei es, „einen Überblick zu schaffen über bestehende Angebote und diese miteinander besser zu vernetzen.“ Mit diesen Worten eröffnete Dr. Ulf-Marten Schmieder, Geschäftsführer des Technologieparks Weinberg Campus heute Mittag feierlich den MINT-Parcours. Unter Finanzierung des Fördervereins „Pro Halle“ will der Parcours mit zunächst neun Stationen interessierte junge Menschen für MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern.

Mit dabei sind etwa das Planetarium Halle, das Bürgerforschungsschiff, das gerade am MMZ liegt, das SalineTechnikum und das neu gestaltete Periodensystem der Elemente am Weinberg Campus. An den Stationen können Interessierte und Schülergruppen über Führungen spannende Einblicke in naturwissenschaftliche Arbeitsfelder bekommen. Auch öffentlich zugängliche Bildungsstationen, wie etwa der Planetenweg auf der Peissnitzinsel oder ein Insektenhotel am Weinberg Campus gehören nun zum MINT-Parcours. Über die Homepage des Parcours können dazu Bildungs- und Infomaterialen abgerufen werden.

Inspiriert ist der Parcours von der Idee einer Stadtlinie, die Bildungsstationen quer über Halles Stadtgebiet miteinander verbindet. Hintergrund des Parcours ist nicht nur Netzwerkarbeit in Halles Technologie und Naturwissenschaftsbranche, sondern man will junge Köpfe in Halle für MINT-Fächer begeistern und ein naturwissenschaftliches Studium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg attraktiv machen. Dafür müsse man früh ansetzen und Kindern und Jugendliche für MINT-Fächer interessieren, so Bert-Morten Arnicke, Marketingleiter am Weinberg Campus.

Weinberg Campus Geschäftsführer Schmieder blickt bei der Eröffnung optimistisch auf zukünftige Kooperationen. Man will das Netzwerk in Halle mit weiteren Einrichtungen vergrößern und ist offen für Unternehmen und Engagierte Initiativen im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Der MINT-Parcours soll aber nicht an Halles Stadtgrenzen Halt machen: Bis in den Saalekreis und das Mansfelder Land will man das Netzwerk ausbauen.