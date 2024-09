Nackter Mann belästigt Frauen Polizei ermittelt: Exhibitionist am beliebten Badeort in Halle gesichtet

Ein Exhibitionist soll Frauen am Kanal in Halle belästigt haben. Die Polizei bestätigte den Anruf, fand jedoch niemanden vor Ort. Was steckt hinter diesem schockierenden Vorfall?