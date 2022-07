Video: Umfrage zur MZ-Radpartie 2022 - Jung und Alt waren beim Sport-Event dabei

Am 3. Juli rief die Mitteldeutsche Zeitung bereits zum 14. Mal dazu auf, sich auf das Fahrrad zu schwingen. Im Rahmen der MZ-Radpartie 2022 bewältigten rund 2000 Menschen Radtouren zwischen 16 und 76 Kilometern. Von jung bis alt ließen sich sportliche Fans begeistern.

MZ-Radpartie 2022 in Halle: Verschnaufen bei der Kindertour im Friedrichsbad Zwintschöna - Mama Melanie und ihre Söhne Moritz (links), Karl (mitte) und Bruno (rechts) sind begeistert.

Halle (Saale)/ DUR - In diesem Jahr konnte nach einer Corona-Zwangspause die MZ-Radpartie wieder stattfinden. Auf dem Gelände der Mitteldeutschen Zeitung in Halle startet diese zum 14. Mal.

Den Teilnehmern standen verschieden Streckenlängen und Rundwege zur Verfügung. Bei strahlendem Sonnenschein ergriffen auch Kurzentschlossene die Gelegenheit und meldet sich noch vor Ort an. Alle Radler waren voller Vorfreude auf dieses Event. Im Vorfeld haben wir uns in einer Straßenumfrage umgehört, warum es den ein oder anderen zu MZ-Radpartie trieb.

MZ-Radpartie 2022 - Video: TV Halle

Für das leibliche Wohl und die Unterstützung bei technischen Fragen oder Vorab-Checks am Rad war gesorgt. Auch in Bezug auf die Corona-Situation wurde vorgesorgt. Es gab für jede Strecke mehrere Startzeiten. Damit sollten größere Ansammlungen auf vergleichsweise engem Raum vermieden werden. Trotz einer Temperatur von 30 Grad konnte alle Fahrer sicher am Rad-Event teilnehmen.