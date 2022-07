Die Zwangspause ist vorbei: Am Sonntag, 3. Juli, geht die Zeitung zum 14. Mal gemeinsam mit ihren Lesern auf Rundfahrt. Was in diesem Jahr neu ist.

Am Sonntag, dem 3. Juli, ist es endlich so weit. Auf dem Gelände der Mitteldeutschen Zeitung in Halle startet die MZ-Radpartie zu ihrer 14. Auflage. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es wieder mit dem Fahrrad auf Rundfahrt.

Den Teilnehmern stehen vier unterschiedlich lange Strecken zur Auswahl. Die Galaxo-Tour ist mit 16 Kilometern die kürzeste. Eine ideale Strecke für Familien mit kleineren Kindern, die selbst in die Pedale treten wollen. Pausenort wird für sie das Friedrichsbad in Zwintschöna sein. Hier gibt es auch die Mittagsversorgung. Und falls die Kinder noch überschüssigen Bewegungsdrang haben, finden sie auf dem Gelände das Bades genug Möglichkeiten für Sport und Spiel.

Die 41 Kilometer lange Sparkassen-Tour führt in die Elster-Luppe-Aue. Pausenort ist in diesem Fall Großkugel. Die Fitness-Tour (56 Kilometer) und die Maxi-Tour (76 Kilometer) machen jeweils in Merseburg Station. Dort werden Bratwurst oder Nudeln quasi im Schatten des Doms ausgereicht. Wer will, kann die Pause auch zu einem Ausflug in die Heimatgeschichte nutzen. Abgesehen von Dom und Schloss befindet sich noch etwas Sehenswertes in unmittelbarer Nähe. Die Rede ist vom Schlossgarten. Extra für die MZ-Radler werden am Sonntag Führungen auf dem Gelände angeboten. Also: ruhig ein bisschen mehr Zeit für die Pause in Merseburg einplanen.



Chance für Kurzentschlossene



Corona hat zwar die Tour in diesem Jahr nicht verhindert, aber ein paar Besonderheiten wird es dennoch geben. Das beginnt schon am Start. Es gibt für jede Strecke mehrere Startzeiten. Damit sollen größere Ansammlungen auf vergleichsweise engem Raum vermieden werden. Wann wer losfahren darf, steht mit der Anmeldung fest. Der Zeitpunkt lässt sich in den Unterlagen, die mit dem Starterpaket zugestellt worden sind, nachlesen.

Kleinere Reparaturen lassen sich auch noch am Start- Zielort erledigen Foto: Andreas Stedtler MZ

Abgesehen davon wird das Festgelände zwischen Verlags- und Druckhaus sozusagen luftiger gestaltet sein. Die Tische und Bänke beispielsweise stehen in einem größeren Abstand als bei vorherigen Veranstaltungen. „Darüber hinaus setzen wir auf die Vernunft der Teilnehmer“, sagt Dieter Krumme. „Also darauf, auch selbst auf Abstände zu achten“, so der Geschäftsführer der Firma Festunion, die als Veranstalter der MZ-Radpartie fungiert.

Einige Startzeiten sind zwar schon ausgebucht, aber Kurzentschlossene haben dennoch die Chance, am Sonntag mitzufahren. „Einfach an der Tageskasse anmelden, Startgebühr entrichten und mitradeln“, sagt Krumme.

Die Sicherheit der Radfahrer spielt von jeher eine besondere Rolle. Das beginnt mit der Auswahl der Strecken. Jede Tour wird zuvor abgefahren und geprüft. Angesehen davon begleiten erprobte Fahrer des Vereins Radunion jedes Starterfeld. An Kreuzungen und anderen neuralgischen Punkten stehen darüber hinaus Streckenposten.

Es gibt aber Dinge, um die sich die Teilnehmer selbst kümmern müssen. „Es wäre schön, wenn alle mit Helm fahren würden“, sagt Krumme, der bundesweit Radtouren organisiert. Um Unentschlossenen Gelegenheit zu geben, die Fahrt mit Helm zu probieren, wird es am 3. Juli Leihhelme am Startort geben. Wie schon bei der 13. Radpartie unterstützt der Helmhersteller Casco erneut diese Sicherheitsinitiative der MZ. Man wolle zeigen, dass Helme heute nicht nur sicher, sondern auch bequem seien, sagte Unternehmenssprecherin Maria Fiedler. Und mit Blick auf die Gesundheit der Radfahrer: „Niemand sollte an der falschen Stelle sparen.“

Was es unabhängig davon ebenfalls bei der 14. Auflage geben wird, ist das Familienfest zur Radtour. Dafür kommt mit Radio SAW ein neuer Partner nach Halle. Und der bringt einen Interpreten mit, der zu DDR-Zeiten zu den bekanntesten Pop-Sängern gehörte: Arnulf Wenning und die Liederpiraten. Als Sänger von Reggae Play dürfte Wenning vielen Radlern im reiferen Alter ein Begriff sein. Aber auch als Solist landete er Hits. „Eisdame“ oder „Rot so rot“ zählten Mitte der 1980er Jahre dazu. Was macht der Künstler in Halle? Er singt live, so das Versprechen.

Neben Arnulf Wenning werden noch weitere Gute-Laune-Garanten auf der Bühne stehen. Dazu zählen die beiden Moderatoren Ted Stanetzky und Freddy Holzapfel sowie die SAW Dancer. Die sportlichen Leser dürfen sich also nach der Strampelei am Vormittag bei Kaffee und Kuchen oder Bratwurst und Bier beziehungsweise Limo auf einen Mix aus Tanz und Musik freuen.



Ein Tag wie eine Zeitung



„Ich freue mich auf die Radpartie, um auch mal auf zwei Rädern die Region zu erkunden“, sagt MZ-Chefredakteur Marc Rath. „Bislang bin ich in den ersten fünf Monaten gut 10.000 Kilometer auf vier Rädern zwischen Annaburg und Quedlinburg, Aschersleben und Zeitz unterwegs gewesen.“ Die Radpartie sei wie eine Ausgabe der MZ - für jeden ist etwas dabei, ob Kurz-, Mittel- oder Langstrecke, Jüngere oder Ältere, von Sport über Spaß bis zur Unterhaltung und gegenseitigem Austausch. „Ich freue mich auch auf viele Gespräche während der Tour und im Ziel“, sagt MZ-Chefredakteur Marc-Rath.

Was die Teilnahme kostet

Die Höhe der Startgebühr richtet sich nach der Länge der Strecke. Auf der 16-Kilometer-Tour beträgt die Gebühr acht Euro pro Starter. Auf der 41 Kilometer langen Runde sind neun Euro, auf der 56-Kilometer-Tour zehn Euro und auf der 76-Kilometer-Runde elf Euro zu zahlen. Kinder bis zwölf Jahre, die selbst mit dem Rad fahren, zahlen auf allen Strecken fünf Euro.

Die Veranstaltung bietet ihren Teilnehmern einen mobilen Werkstattservice, falls jemand eine Panne hat. Kleine Reparaturen sind auch auf dem Festgelände möglich. Außerdem ist sichergestellt, dass bei Notfällen wie etwa Stürzen mobile Sanitäter schnell vor Ort sind. An bestimmten Punkten der 41, 56 und 76 Kilometer langen Runden gibt es Freigetränke.

Weitere Informationen: www.mz-radpartie.de

Treffpunkt MZ-Radpartie:

Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung, Delitzscher Straße 65, 06112 Halle