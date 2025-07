Ehemalige Marktwirtschaft in Altstadt Nachdem Fassade bröckelte: Stadt Halle verfügt Teilabriss des Hauses in Kleiner Steinstraße

Das Haus in der Kleinen Steinstraße soll teilweise abgerissen werden, nachdem am Freitag Teile des Fassade herabstürzten. Was die Stadt zu Standsicherheit und zu unterlassenen Reparaturarbeiten sagt.