Nach Vorfall in einem Geschäft: 41-jährige Diebin beißt Polizistin

Die Polizei musste zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Merseburger Straße ausrücken.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Ein Ladenbetreiber in der Merseburger Straße hat am Samstagabend gegen 21 Uhr die Polizei um Hilfe gerufen. Laut Mitteilung hatte der Mann eine Frau in seinem Geschäft angesprochen, die kurz vorher ein Bier gestohlen habe.

Als er sie aufforderte, zu bezahlen, drohte sie ihm. Als die Polizei eintraf, befand sich die Diebin noch in der Nähe, wollte aber flüchten. Das konnten die Polizisten verhindern. Die Frau leistete jedoch Widerstand und biss eine Beamtin, die ambulant medizinisch versorgt wurde. Gegen die 41-Jährige wird nun strafrechtlich ermittelt.