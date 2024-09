Nach Verzicht auf Wahlleitung: Die Grünen sehen jetzt die SPD am Zug

Wer wird neuer OB in Halle?

Bürgermeister Egbert Geier (hier mit zwei Wahlurnen) war bisher immer Wahlleiter in Halle. Doch bei der anstehenden OB-Wahl verzichtet er.

Halle (Saale)/MZ. - Die Diskussion um eine mögliche OB-Kandidatur von Bürgermeister Egbert Geier (SPD) geht in die nächste Runde. Nachdem am Dienstag bekanntgeworden war, dass Geier selbst nicht als Wahlleiter zur Verfügung steht, sehen die Grünen jetzt die SPD am Zug, für klare Verhältnisse zu sorgen.