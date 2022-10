Nach Unglück am Marktplatz in Halle - Ersatztoilette aufgestellt

Halle (Saale)/MZ - Vielen Hallensern dürfte der Toilettencontainer in der Rathausstraße durchaus schon von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt bekannt sein. Doch der Advent liegt noch in weiter Ferne, und so wunderte sich wohl manch einer, dass schon am vergangenen Dienstag der Container aufgestellt wurde.

Wie die Stadt bereits angekündigt hatte, ist die mobile Anlage der Ersatz für die vor zwei Wochen im Marktschlösschen bei einer Explosion zerstörten öffentlichen Toilette. Bis die Toiletten dort wieder nutzbar sind, werde die mobile Lösung in der Rathausstraße bleiben, heißt es aus dem Rathaus.

Die zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren, die bei der Explosion am 27. September schwer verletzt wurden, werden nach wie vor im Krankenhaus behandelt. Genaue Angaben über ihren Gesundheitszustand gibt es nicht. Die Polizei ermittelt auch immer noch nach der Ursache für die Detonation. Es könnte sich um Deospray gehandelt haben, das aus ungeklärtem Grund mit einer Zündquelle in Berührung gekommen war.

Durch die Wucht der Explosion war die gesamte Toilettenanlage im Marktschlösschen zerstört worden, auch die Wände und Decken wurden nach außen gedrückt. Vermutlich muss die Anlage, die sich im Innenhof des denkmalgeschützten roten Gebäudes befindet, abgerissen und neu gebaut werden.